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      Птицы против Трампа: забавное видео, где природа противостоит президенту США

      198 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Time

      Переизбраться в президенты в 2020 году Дональду Трампу будет совсем непросто. Даже если его не отправят в отставку и не посадят за работу на Москву, на выборах его ждет очень серьезная битва. Об этом говорит даже природа.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Он напомнил, что начал свою кампанию сенатор от Вермонта Берни Сандерса – один из самых популярных политиков в Америке.

      Я знал, конечно, что у него большая поддержка, что люди ему доверяют, но не знал насколько! В первый же день своей кампании он собрал пожертвований на почти шесть миллионов долларов! Это абсолютный, никем не достижимый рекорд,
      – отметил Яковина.

      берни сандерс

      Берни Сандерс

      Более того, Яковина пошутил, что Сандерсу доверяют даже силы природы! В доказательство – небольшое видео с прошлой его кампании в городе Портленд, штат Орегон. Там даже без перевода все понятно.

      Видео: птичка села на трибуну к Сандерсу

      Птичка не побоялась приземлиться на трибуну в центре огромного моря людей. По словам журналиста, многие тогда в этом увидели знак. Ну а у Дональда Трампа вполне противоположный опыт общения с пернатыми.

      Видео: орел агрессивно реагирует на Трампа

      "В связи с этим, я очень надеюсь, что у Берни Сандерса и его птички все получится, а Белоголовый Орел – официальный символ США – заклюет Трампа на смерть. В политическом, конечно, смысле!", – подытожил Яковина.

      Смотрите видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 22 февраля 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Видеоблоги Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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