Птицы против Трампа: забавное видео, где природа противостоит президенту США

Переизбраться в президенты в 2020 году Дональду Трампу будет совсем непросто. Даже если его не отправят в отставку и не посадят за работу на Москву, на выборах его ждет очень серьезная битва. Об этом говорит даже природа.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Он напомнил, что начал свою кампанию сенатор от Вермонта Берни Сандерса – один из самых популярных политиков в Америке.

Я знал, конечно, что у него большая поддержка, что люди ему доверяют, но не знал насколько! В первый же день своей кампании он собрал пожертвований на почти шесть миллионов долларов! Это абсолютный, никем не достижимый рекорд,

– отметил Яковина.

Берни Сандерс

Более того, Яковина пошутил, что Сандерсу доверяют даже силы природы! В доказательство – небольшое видео с прошлой его кампании в городе Портленд, штат Орегон. Там даже без перевода все понятно.

Видео: птичка села на трибуну к Сандерсу

Птичка не побоялась приземлиться на трибуну в центре огромного моря людей. По словам журналиста, многие тогда в этом увидели знак. Ну а у Дональда Трампа вполне противоположный опыт общения с пернатыми.

Видео: орел агрессивно реагирует на Трампа

"В связи с этим, я очень надеюсь, что у Берни Сандерса и его птички все получится, а Белоголовый Орел – официальный символ США – заклюет Трампа на смерть. В политическом, конечно, смысле!", – подытожил Яковина.

Смотрите видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 22 февраля 2019