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      Птахи проти Трампа: кумедне відео, де природа протистоїть президенту США

      1705 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Time

      Переобратися в президенти у 2020 році Дональду Трампу буде зовсім непросто. Навіть, якщо його не відправлять у відставку і не посадять за роботу на Москву, на виборах його чекає дуже серйозна битва. Про це говорить навіть природа.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа

      Він нагадав, що розпочав свою кампанію сенатор від Вермонта Берні Сандерса – один з найпопулярніших політиків в Америці.

      Я знав, звичайно, що у нього велика підтримка, що люди йому довіряють, але не знав, наскільки! У перший же день своєї кампанії він зібрав пожертвувань на майже шість мільйонів доларів! Це абсолютний, ніким не досяжний рекорд,
      – наголосив Яковина.

      берни сандерс

      Берні Сандерс

      Більш того, Яковина пожартував, що Сандерсу довіряють навіть сили природи! На доказ – невелике відео з минулого його кампанії в місті Портленд, штат Орегон. Там навіть без перекладу все зрозуміло.

      Відео: пташка сіла на трибуну до Сандерса

      Пташка не побоялася приземлитися на трибуну в центрі величезного моря людей. За словами журналіста, багато людей тоді в цьому побачили знак. Ну а у Дональда Трампа цілком протилежний досвід спілкування з пернатими. 

      Відео: орел агресивно реагує на Трампа

      "Дивлячись на це, я дуже сподіваюся, що у Берні Сандерса і його пташки все вийде, а Білоголовий Орел – офіційний символ США – заклює Трампа на смерть. У політичному, звичайно, сенсі!", – підсумував Яковина.

      Дивіться відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 22 лютого 2019

       

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      Теги: Новини політики Новини США Відеоблоги Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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