Смертоносный ПТРК MILAN: воюет против танка и против живой силы – особенности оружия ВСУ

ВСУ для отражения российской агрессии использовать Javelin, NLAW, Стугны и многие другие ПТРК. Однако в ходе боев в Сумской и Черниговской областях хорошо показал себя еще один вид вооружения – ПТРК MILAN.

Мобильный, смертельный и мощный комплекс, который ВСУ получили в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками. И сегодня он продолжает выполнять свои задачи на фронте так же эффективно уничтожая российские танки.

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ПТРК MILAN – это управляемая противотанковая ракета 2-го поколения класса "земля-земля". В то же время, это основное европейское противотанковое оружие ближнего радиуса действия. Этот комплекс настолько популярен и прост в использовании, что сегодня стоит на вооружении 40 государств.

Разработкой этого комплекса занималось сразу несколько компаний по заказу Германии и Франции в 70-х годах. Потребовалось оружие, способное пробивать броню тогдашних танков, возможность вести огонь с немалого расстояния и конечно же – простота в использовании.

Важные детали о ПТРК MILAN

Так в 1974 году начали работу и испытания, а уже в 1984 году ПТРК запустили в серийное производство. Кстати, из 50 тысяч пусков совершенных во время испытаний и боевых действий – 92% попали в цель.

Стрелять из ПТРК можно разными способами: лежа, сидя, а если выстрел на малые расстояния, то можно и стоя. Хотя всегда нужно стараться быть поменьше, чтобы уменьшить свой силуэт.

После нажатия на спусковой крючок включается стартовый двигатель, двигающий ракету вперед. После выхода из ствола раскрываются стабилизаторы ракеты и когда сам снаряд удаляется от оператора на безопасное расстояние (ориентировочно 3 метра), маршевый двигатель ускоряет ракету до 200 метров в секунду.

Однако его хватает на 11–12 секунд. Так что максимальная дальность использования – до 2-х километров.

Технические характеристики ПТРК MILAN

Конструкция ПТРК MILAN позволяет устанавливать на него тепловизионный прицел. Но не любой, а MIRA – разработанный специально для этого комплекса. Это не только позволяет работать ночью, но и дает возможность работать в условиях ограниченной видимости.

Тактико-технические характеристики ПТРК MILAN / Фото: скриншот из программы

Из бонусов можно искать замаскированные цели. Установка производится без дополнительных инструментов. А это уменьшает время и значительно упрощает работу оператора. К тому же софт позволяет переключаться между дневным и ночным режимом без извлечения тепловизора.

Из плюсов этого комплекса – его универсальность. Поскольку пользоваться им достаточно просто, использовать его могут разные пехотные подразделения. Благодаря размерам, стрелять можно практически из любой огневой позиции. Главное ее подготовить. Но и минусы тоже есть. Он весит 45 кг. Это много как для ПТРК. Поэтому для транспортировки требуется не менее 2 человек. После выстрела довольно существенный процесс задымления, который демаскирует позицию стрелка. Поэтому именно поэтому нужно после выстрела сразу покинуть позицию.

Полный выпуск о ПТРК MILAN: смотрите видео

Достаточно простая конструкция позволяет устанавливать ПТРК MILAN на легкие транспортные средства. Именно так и поступили в ВСУ из создавших мобильные огневые группы, установив их на баги. Это позволяет быстро двигаться по участкам фронта и еще быстрее работать по вражеским целям.

MILAN на колесах – это мощный инструмент в умелых руках. Мобильность это очень хороший показатель на войне. Она не дает возможности врагу успеть нанести контрудар удара, а в некоторых случаях даже сориентироваться.

Несомненно, что такое оружие, как ПТРК MILAN, уже эффективно противостоит российской агрессии. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, это оружие уже сделало и продолжает вносить свой мощный вклад в победу Украины. Чем больше таких ПТРК – тем легче нашим военным сражаться с тяжелой бронированной техникой врага.