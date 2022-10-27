Но есть и другие системы, которые заслуживают внимания – Spike Nlos, например. Эти ПТРК могут крушить врага даже вне видимости. Пока Израиль не поставляет такое вооружение Украине, однако активные переговоры ведутся и шансы на то, что ВСУ получат такие мощные системы в рамках стратегического партнерства очень даже неплохие.

К теме Новая эра противовоздушной обороны: что известно о NASAMS, которые планируют срочно передать Украине

Наличие таких систем значительно усилит обороноспособность нашего государства и ускорит победу Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Особенности арт-установки Spike Nlos

Spike Nlos – это многоцелевой ракетный комплекс дальнего действия, разработанный израильской компанией Rafael. Сегодня она специализируется на производстве оружия и входит в четверку крупнейших компаний в Израиле, которые экспортируют оружие.

Spike Nlos стали настолько успешным проектом, что сегодня лицензия на его производство есть и у ряда европейских стран. С такого вооружения можно уничтожать:

укрепленные позиции врага;

живую силу;

малоподвижные надводные цели.

Оператору не нужно видеть цель, он должен выпускать снаряд в район нахождения мишени. А дальше цифровые системы ракеты сделают все сами, ее технологическая начинка позволяет работать в любое время суток, при любых погодных условиях и все это на расстоянии до 32 километров.

Компактность равна мобильности

Одна из ключевых особенностей этого комплекса – универсальность. Spike Nlos можно использовать и для защиты сухопутных границ и для морских. А еще, этими ракетами можно снарядить ударные вертолеты.

Компактность комплекса подразумевает возможность установки даже на патрульные катера. А это уже делает их смертельной угрозой для вражеских кораблей. Ведь мощностей ракеты хватает, чтобы поражать даже тяжелую бронированную технику.

Боевая часть этих ракет может быть разной, все зависит от задач и специфики боя. Доступными видами ракет могут быть:

тандемная;

кумулятивная;

осколочно-фугасная;

фугасно-проникающая.

Технические характеристики Spike Nlos – ракеты класса "земля-земля"

Управление ракетой тоже довольно интересное – комбинированное, включающее в себя тепловизионную головку самонаведения. Кроме этого, есть две системы: инерционная и система полуавтоматического командного наведения. Поскольку ракеты предназначены для поражения целей вне видимости, то может использоваться и постороннее целеуказание.

Тактико-технические характеристики Spike Nlos / скриншот из программы "Партнерство ради победы"

В общем, оригинальная модель ракеты не была чем-то новым. Тогда, в 70-х годах ракеты с тепловизионной наводкой уже существовали и успешно использовали на самолетах. Однако Spike Nlos стали первыми ракетами в классе "земля-земля".

Подробный выпуск "Партнерство ради победы" о Spike Nlos: смотрите видео

Они способны останавливать массовые наступления бронетехники практически с артиллерийских дистанций. Для этого пусковая установка связана с ракетой крохотным оптоволоконным кабелем. Такое же соединение есть и с камерой внутри самого снаряда.

Таким образом, оператор этого комплекса может видеть не только конкретную цель, но и все поле боя. Достаточно удобно. Ведь пока она долетит до цели – выполняет функции разведчика.

Такая тепловизионная наводка дает возможность оператору изменять цели прямо во время полета ракеты и при этом наносить хирургически точные удары. Фактически это высокоточная артиллерия и именно таких систем сегодня не хватает ВСУ.

Хирургическая точность израильской системы

Сам по себе Spike Nlos не дешев. Одна ракета стоит ориентировочно 210 тысяч долларов. Это дорого, но оправданно, ведь это уникальное оружие.

Обратите внимание Опровергнуть не удастся: глава Израиля показал доказательства, что Россия атакует Украину иранскими БпЛА

Сейчас Израиль пока воздерживается от разрешения на поставку таких систем. Остается надеяться, что в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками появление таких комплексов на вооружении ВСУ станет лишь вопросом времени.