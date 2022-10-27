Але є й інші системи, які варті уваги – Spike Nlos, наприклад. Ці ПТРК можуть трощити ворога навіть поза межами видимості. Наразі Ізраїль не постачає такого озброєння Україні, однак активні переговори ведуться і шанси на те, що ЗСУ отримають такі потужні системи в рамках стратегічного партнерства дуже навіть непогані.

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Наявність таких систем значно підсилить обороноздатність нашої держави і пришвидшить перемогу України в боротьбі проти російських окупантів.

Особливості арт-установки Spike Nlos

Spike Nlos – це багатоцільовий ракетний комплекс дальньої дії, розроблений ізраїльською компанією rafael. Сьогодні вона спеціалізується на виготовленні зброї і входить до четвірки найбільших компаній в Ізраїлі, які експортують зброю.

Spike Nlos стали настільки успішним проєктом, що сьогодні ліцензія на його виробництво є й в низки європейських країн. З такого озброєння можна знищувати:

укріплені позиції ворога;

живу силу;

малорухомі надводні цілі.

Оператору не потрібно бачити ціль, він має випускати снаряд в район перебування мішені. А далі цифрові системи ракети зроблять все самі, її технологічна начинка дозволяє працювати в будь-який час доби, за будь-яких погодних умов і все це на відстані до 32-х кілометрів.

Компактність дорівнює мобільність

Одна із ключових особливостей цього комплексу – універсальність. Spike Nlos можна використовувати і для захисту сухопутних кордонів і для морських. А ще, цими ракетами можна спорядити ударні гелікоптери.

Компактність комплексу передбачає можливість встановлення навіть на патрульні катери. А це вже робить їх смертельною загрозою для ворожих кораблів. Адже потужностей ракети вистачає, щоб вражати навіть важку броньовану техніку.

Бойова частина цих ракет може бути різною, все залежить від завдань та специфіки бою. Доступними видами ракет може бути:

тандемна;

кумулятивна;

осколково-фугасна;

фугасно-проникаюча.

Технічні характеристики Spike Nlos – ракети класу "земля-земля"

Керування ракетою теж доволі цікаве – комбіноване, яке включає в себе тепловізійну головку самонаведення. Окрім цього є дві системи: інерційна та система напівавтоматичного командного наведення. Оскільки ракети призначені для ураження цілей поза межами видимості, то може використовуватися і стороннє цілевказання.

Тактико-технічні характеристики Spike Nlos/ скриншот із програми "Партнерство заради перемоги"

Загалом оригінальна модель ракети не була чимось новим. Тоді, у 70-х роках ракети з тепловізійним наведенням вже існували і їх успішно використовували на літаках. Однак Spike Nlos стали першими ракетами в класі "земля-земля".

Детальний випуск "Партнерство заради перемоги" про Spike Nlos: дивіться відео

Вони здатні зупиняти масові наступи бронетехніки практично з артилерійських дистанцій. Для цього пускова установка зв'язана з ракетою крихітним оптоволоконним кабелем. Таке ж з'єднання є й з камерою всередині самого снаряду.

Таким чином оператор цього комплексу може бачити не тільки конкретну ціль, але й усе поле бою. Доволі зручно. Адже поки вона долетить до цілі – виконує функції розвідники.

Таке тепловізійне наведення дає можливість оператору змінювати цілі прямо під час польоту ракети і при цьому завдавати хірургічно точних ударів. Фактично, це високоточна артилерія і саме таких систем сьогодні бракує ЗСУ.

Хірургічна точність ізраїльської системи

Сам по собі Spike Nlos не дешевий. Одна ракета коштує орієнтовно 210 тисяч доларів. Це дорого, але виправдано, адже це унікальна зброя.

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Зараз Ізраїль поки утримується від надання дозволу на постачання таких систем. Залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, поява таких комплексів на озброєнні ЗСУ стане лише питанням часу.