Публичное сожжение 16,5 тысяч пачек сигарет на Закарпатье разозлило соцсети
На окраинах Ужгорода сожгли 16,5 тысяч пачек конфискованных сигарет. В сети люди возмущены таким публичным сожжением: они считают, что это влечет сильное загрязнение воздуха.
Соответствующее видео с места событий опубликовали на Youtube-странице телеканала Sirius.
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Отметим, что больше десятка злоумышленников пытались провести сигарет на более 300 тысяч гривен через границу. Арестованное имущество с января хранилось на складах ГФС, после чего было сожжено под наблюдением специальной комиссии.
На кадрах из опубликованного ролика видно, как контейнер с сигаретами поливают легковоспламеняющимся веществом и поджигают.
Через несколько секунд раздается мощный взрыв и контейнер вместе с конфискатом разрывает на куски.
В соцсетях бурно отреагировали на сожжение сигарет.
"Как смотрят экологи на это загрязнение воздуха, лучше бы эти табачные изделия вы передали в ООС или нищим бездомным. Вы насмотрелись на Россию, как они украинские сыры сжигают, и повторяете за ними", "Отправили бы пацанам на передовой... им курево нужно!", "По документам на 300 тысяч гривен уничтожено, а реально никто те пачки не считает. Сожжено на 50 тысяч, 250 тысяч гривен – в реализацию", – пишут пользователи соцсетей.