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Публічне спалення 16,5 тисяч пачок цигарок на Закарпатті розлютило соцмережі

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На околицях Ужгорода спалили 16,5 тисяч конфіскованих пачок цигарок
На околицях Ужгорода спалили 16,5 тисяч конфіскованих пачок цигарок / скрін із відео

На околицях Ужгорода спалили 16,5 тисяч конфіскованих пачок цигарок. У мережі люди обурені таким публічним спаленням: вони вважають, що це спричиняє абияке забруднення повітря.

Відповідне відео із місця подій оприлюднили на Youtube-сторінці телеканалу Sirius.

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Зазначимо, що більше десятка зловмисників намагалися провести сигарет на понад 300 тисяч гривень через кордон. Арештоване майно з січня зберігалося на складах ДФС, після чого було спалено під наглядом спеціальної комісії.

На кадрах із оприлюдненого ролика видно, як контейнер із цигарками поливають легкозаймистою речовиною та підпалюють.

За декілька секунд лунає потужний вибух і контейнер разом із конфіскатом розриває на шматки.

У соцмережах бурхливо відреагували на спалення цигарок.

"Де дивляться екологи на це забруднення повітря, краще б ці тютюнові вироби ви передали в ООС або жебракам бездомним. Ви надивились на Росію як вони українські сири спалюють, і повторюєте за ними", "Відправили б пацанам на передовій... їм куриво потрібне!", "За документами на 300 тисяч гривень знищено, а реально ніхто ті пачки не рахує. Спалено на 50 тисяч, 250 тисяч гривень – в реалізацію", – пишуть користувачі соцмереж.

 

Теги: Новини України Новини Закарпаття Екологія тютюн
Джерело: 24 канал
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