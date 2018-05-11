Пучдемон забраковал свою кандидатуру на пост главы правительства Каталонии

Карлес Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Каталонии. По мнению политика, это место должен занять 55-летний депутат Ким Торра.

Об этом сообщает Reuters.

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Вероятно, такое решение Пучдемон принял, учитывая то, что сам находится сейчас в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию, и не имеет права покинуть территорию этой страны без соответствующих разрешений немецкой прокуратуры.

Отметим, что Торра – новичок в политике. Однако, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте.

Если до 22-го мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, то в регионе состоятся новые выборы. Так, каталонский парламент уже четыре раза пытался сформировать новое правительство. Однако, все кандидаты на должность премьера или в заключении, или находятся за пределами Испании. Самого же Пучдемона сняли с премьерской должности после референдума о независимости Каталонии.