22:00
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Пучдемон забраковал свою кандидатуру на пост главы правительства Каталонии

64 Читати новину українською
Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон / Getty Images

Карлес Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Каталонии. По мнению политика, это место должен занять 55-летний депутат Ким Торра.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: В Барселоне требуют освободить каталонских политзаключенных

Вероятно, такое решение Пучдемон принял, учитывая то, что сам находится сейчас в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию, и не имеет права покинуть территорию этой страны без соответствующих разрешений немецкой прокуратуры.

Отметим, что Торра – новичок в политике. Однако, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте.

Если до 22-го мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, то в регионе состоятся новые выборы. Так, каталонский парламент уже четыре раза пытался сформировать новое правительство. Однако, все кандидаты на должность премьера или в заключении, или находятся за пределами Испании. Самого же Пучдемона сняли с премьерской должности после референдума о независимости Каталонии.

Теги: Новости политики Каталония
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук