Пучдемон забракував свою кандидатуру на посаду глави уряду Каталонії

Карлес Пучдемон під тиском Мадрида відмовився висувати свою кандидатуру на пост лідера Каталонії. На думку політика, це місце повинен зайняти 55-річний депутат Кім Торра.

Про це повідомляє Reuters.

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Вірогідно, таке рішення Пучдемон прийняв з огляду на те, що сам перебуває наразі у Німеччині, де місцевий суд повинен вирішити питання про його екстрадицію до Іспанії, і не має права залишити територію цієї країни без відповідних дозволів німецької прокуратури.

Зазначимо, що Торра – новачок у політиці. Однак, він може розраховувати на більшість голосів у парламенті.

Якщо до 22-го травня парламент Каталонії не визначиться із главою уряду, то у регіоні відбудуться нові вибори. Так, каталонський парламент вже чотири рази намагався сформувати новий уряд. Однак, усі кандидати на посаду прем'єра або в ув'язненні, або перебувають за межами Іспанії. Самого ж Пучдемона усунули з прем'єрської посади після референдуму про незалежність Каталонії.