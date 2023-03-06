Отметим, что имя женщины – Патрисия Копта. Родом она из Пенсильвании в Соединенных Штатах Америки. В 1992 году проповедница исчезла, и все подумали, что она мертва, однако недавно ее все-таки нашли в трех тысячах километрах от родного дома.

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История бесследно исчезнувшей женщины

Сейчас Патрисии 86 лет – значительную часть своей жизни она находилась в доме престарелых в Пуэрто-Рико (США). Как заявляла женщина, на остров она попала на круизном корабле из Европы.

Перед "загадочной смертью" женщина работала в финансовом отделе одной из компаний в Питтсбурге. Также у нее был муж, по имени Боб, за которого вышла замуж в 1972 году.

Однажды вечером я пришел домой, а ее просто нет. Я прошел через многое. Каждый раз, когда полицейские где-то находили тело, мне было интересно, это Патриция,

– рассказал Боб Копта в комментарии журналистам.

Когда женщина попала в дом для пожилых людей, она хранила свое прошлое в тайне. Однако через длительное время социальным работникам все же удалось узнать достаточно информации, чтобы идентифицировать ее как Патрицию Копту из Пенсильвании. Для подтверждения этого был также проведён тест на ДНК.

Обратите внимание! Врачи диагностировали в Патрисии "манию величия" и признаки шизофрении. Очевидно, такие диагнозы объясняют то, что женщина называла себя ясновидящей и "пророчила" конец света.

Спасение пациентки, печень которой застряла в пробке

К этой теме вспомним другую невероятную историю из США, которая случилась еще осенью 2022 года. Собственно, хирург из больницы Джефферсона в Филадельфии Адам Болдзин выбежал из медицинского учреждения просто в халате, чтобы достать печень для своей пациентки на трансплантацию. Известно, что орган застрял в пробке и мог приехать не вовремя.