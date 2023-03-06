По словам австралийца, он уже несколько лет регулярно играет в лотерею. За это время мужчина выигрывал всего тысячу долларов.
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Австралиец выиграл миллион долларов, но потерял лотерейный билет
Как рассказал мужчина, он приобрел лотерейный билет и узнал, что сорвал один из четырех джекпотов.
Позже выяснилось, что австралиец не может найти выигрышный билет. Однако позже его обнаружили в кошельке.
Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я всюду искал его. Выяснилось, что все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это,
– сообщил австралиец.
По словам мужчины, теперь он поделится своим выигрышем с детьми и отправится в путешествие с любимой.
Выигрышные лотереи: последние новости
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