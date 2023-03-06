За словами австралійця, він вже кілька років регулярно грає в лотерею. За цей час чоловік вигравав лише тисячу доларів.

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Австралієць виграв мільйон доларів, але загубив лотерейний білет

Як розповів чоловік, він придбав лотерейний білет і дізнався, що зірвав один із чотирьох джекпотів.

Згодом з’ясувалось, що австралієць не може знайти виграшний білет. Однак пізніше його виявили у гаманці.

Можете вірити, можете не вірити, але я загубив квиток. Я скрізь шукав його. З'ясувалося, що весь цей час він лежав у мене в гаманці! Я не можу повірити в це,

– повідомив австралієць.

За словами чоловіка, тепер він поділиться своїм виграшем з дітьми та поїде у подорож з коханою.

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