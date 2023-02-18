Зауважимо, що про це повідомили ЗМІ посилаючись на заяву Maryland Lottery. У ній сказано, що 56-річний чоловік до того уже вигравав 30 000 доларів у цій же лотереї, однак в січні.

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Як планує витратити чоловік гроші

Купив невідомий картку за 5 доларів в магазині алкогольних напоїв. І не повірив, коли дізнався, що вдруге за нетривалий період виграв у лотереї.

Я дивлюся на квиток і кажу: "Цього не може бути". Я подзвонив своїй дівчині, що вона теж подивилася. "Скажи мені, що я не збожеволів". Вона просто подивилася на мене і сказала, що це неймовірно,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що поки невідомо, як саме чоловік планує витрачати гроші. Ймовірно, поїде у відпустку зі своєю подругою на її 60-й день народження, а може й навіть купить новий автомобіль.

Зверніть увагу! Приз у розмірі 50 000 доларів був найбільшим можливим виграшем у цій лотереї. І варто також сказати, що імовірність виграти в лотерею декілька разів поспіль надзвичайно низька.

До цієї теми згадаємо, що наприкінці минулого року американець зірвав куш у лотереї завдяки певній комбінації, використавши при цьому 6 квитків. Власне, він виграв 2 мільйони доларів.