Це сталося у суботу, 18 лютого, у Quatre Temps – головному торговому центрі районі Ла-Дефанс, у західному передмісті Парижа.

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Що сталося у Парижі

Зазначають, що люди почули звуки пострілів. З ТЦ екстрено евакуювалися сотні відвідувачів. Люди кинулися тікати, через це утворився величезний натовп.

Деталі ситуації з'ясовуються. Відомо, що у ТЦ працюють правоохоронці. Про це також підтвердив Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. У твітері опублікували перші кадри з місця подій.

На відео видно, як люди масово вибігають з ТЦ.

Приголомшливі кадри з Парижа: відео

Як люди тікають з ТЦ: відео

Стрілянина в центрі Парижа

  • 23 грудня у столиці Франції невідомий 69-річний чоловік посеред вулиці здійснив кілька пострілів. Внаслідок інциденту загинули люди.
  • Відомо про трьох загиблих і трьох поранених парижан. Стрілянина сталась біля курдського центру на вулиці д'Енген.
  • Місцевий продавець, який перебував у сусідньому будинку, розповів, що чув 7-8 пострілів, згодом на вулиці почалась паніка.
  • Ще один свідок повідомив, що чоловікові вистрелили в ногу, коли він був у перукарні. Його госпіталізували.
  • Поліція вилучила у підозрюваного зброю, з якої він стріляв. Прокуратура заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства.
  • Стрілянина сталася майже 10 років по тому, як інший нападник застрелив на вулицях Парижа трьох курдських жінок у січні 2013 року.