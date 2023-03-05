Подія сталася у місті Оберн, штат Вашингтон. Жінка придбала квиток у популярній лотереї Powerball. Це п’ятий за величиною джекпот в історії.
До теми В Італії українка виграла в лотерею пів мільйона євро
У США жінка виграла понад 750 мільйонів доларів
Так, джекпот Беккі Белл становить 747 мільйонів доларів. Вона вважає це знаком, оскільки 36 років працювала аналітиком ланцюга поставок у компанії Boeing. За її словами, компанія поставила свій останній Boeing 747 днями раніше.
Я ніколи в житті не вигравала понад 20 доларів, тому ви можете уявити мій шок, коли я зрозуміла, що сталося,
– сказала жінка.
Коли Белл віднесла свій виграшний білет до лотерейного офісу, то дізналася що виграла ще 8 доларів зі свого виграшного квитка.
У підсумку жінка обрала одноразову виплату в розмірі 407,2 мільйона доларів замість виплати 754,6 мільйона доларів протягом 30 років.
Інші подібні випадки
- Нещодавно в італійському місті Авелліно українка придбала лотерейний білет у тютюновій крамниці. У підсумку вона виграла 500 тисяч євро.
- Представник фірми Amazon з міста Балтімора, що у штаті Меріленд США, виграв у лотереї приз у розмірі 50 000 доларів. Білет коштував всього 5 доларів і це вже другий великий виграш чоловіка другий місяць поспіль.
- А в американському штаті Массачусетс чоловік купив 6 лотерейних білетів. Він вгадав виграшні номери в кожному з них та виграв понад 2 мільйони доларів.