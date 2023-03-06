Зауважимо, що ім'я жінки – Патрісія Копта. Родом вона зі Пенсільванії, що в Сполучених Штатах Америки. У 1992 році проповідниця зникла, та всі подумали, що вона мертва, однак не так давно її все-таки знайшли за три тисячі кілометрів від рідного дому.

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Історія жінки, що "безслідно зникла"

Зараз Патрісії 86 років – значну частину свого життя вона перебувала в будинку для людей літнього віку в Пуерто-Ріко (США). Як заявляла сама жінка, на острів вона потрапила на круїзному кораблі з Європи.

Перед "загадковою смертю" жінка працювала в фінансовому відділі однієї з компаній у Піттсбургу. Також вона мала чоловіка, на ім'я Боб, за якого вийшла заміж у 1972 році.

Одного вечора я прийшов додому, а її просто немає. Я пройшов через багато чого. Кожного разу, коли поліцейські десь знаходили тіло, мені було цікаво, чи це Патриція,

– розповів Боб Копта в коментарі журналістам.

Коли жінка потрапила до будинку для людей літнього віку, вона зберігала своє минуле в таємниці. Однак через тривалий час соціальним працівникам все ж вдалось вивідати достатньо інформації, аби ідентифікувати її як Патрицію Копту із Пенсильванії. Для підтвердження цього було також зроблено тест на ДНК.

Зверніть увагу! Лікарі діагностували в Патрісії "манію величі" та ознаки шизофренії. Вочевидь, такі діагнози пояснюють те, що жінка називала себе ясновидицею та "пророкувала" кінець світу.

Порятунок пацієнтки, печінка якої застрягла в заторі

До цієї теми згадаємо іншу неймовірну історію зі США, яка трапилась ще восени 2022 року. Власне, хірург з лікарні Джефферсона у Філадельфії Адам Болдзін вибіг з медичної установи просто-таки в халаті, аби дістати печінку для своєї пацієнтки на трансплантацію. Відомо, що орган застряг в заторі та міг приїхати невчасно.