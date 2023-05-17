Через несколько недель после ранения 26-летний Михаил уже может передвигаться на костылях. Сейчас он на реабилитации в Черновцах, но воспоминания об Угледаре догоняют и здесь, воин хочет вернуться на фронт ради мести.
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Воспоминания о боях за Угледар
Пехотинцы 72-й пулеметной бригады штурмовали позиции россиян, чтобы взять под контроль стратегически важный участок.
В тот день погиб мой покровитель. Каждый мэтр украинской земли он не просто так отвоевывается, – рассказал командир подразделения Назар Кишак.
Михаил же добавляет, что взять эти позиции было важно, потому что там – высота, "если бы противник выставил свои минометы, свою артиллерию, то они бы просто уничтожали на расстоянии нашу пехоту".
В тот день вспоминает, что силы были неравные – россиян в несколько раз больше. Тем не менее, они смогли подойти к позиции врага и атаковать.
"Мы им предлагали сдаваться, чтобы не усиливать бой, но они хотели нам доказать, что они все-таки бойцы какие-то", – рассказал военный.
Мотивация Михаила изумила командира.
В это время русский солдат попал в Михаила гранатой. Несмотря на сильную боль в бедре, он продолжал вести бой.
Если бы я ушел и меня бы еще кто-то сопровождал, потому что ты не выйдешь оттуда, то группа потеряла бы нескольких человек,
– объяснил о "Святом", почему остался.
Это удивило его командира, отметив, что Михаил выполняет все и до конца. Говорит, таких действительно мало людей, потому что он очень сильно мотивирован.
После боя защитников накрыли артиллерией
Ожесточенное сражение длилось более 6 часов и завершилось победой наших бойцов. Но потом сработала вражеская артиллерия, и Михаил получил еще несколько ранений в колено.
Несмотря на все травмы – прежде всего, вспоминаешь, пытался спасти собрата. ""Берет" истекал кровью, я начал тампонировать ему рану, оно вообще ничего не давало. К тому же я чувствовал, что у меня тоже нормально крови натекло,
– вспомнил пулеметчик.
Спасти друга не удалось, Михаила срочно эвакуировали в госпиталь.
Впереди шла реабилитация, а после нее "Святой" хочет вернуться к собратьям, чтобы отомстить за погибшего друга.