PULLS мести в действии: деньги на первый разведкомплекс "ШАРК" собраны

1 ноября стартовала совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" – "ОКО ЗА ОКО", а уже через неделю удалось аккумулировать 13 миллионов гривен на закупку первого разведывательного беспилотного комплекса "ШАРК". Всего в рамках этой инициативы планируется приобрести 25 таких комплексов для ВСУ. Общая стоимость – 325 миллионов гривен.

Как ранее сообщал 24 канал, сеть ОККО с 1 ноября перечисляет на закупку разведкомплекса по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL.

Больше об акции 25 новейших разведывательных комплексов для ВСУ – совместная инициатива ОККО и "Вернись живым"

Как "ШАРК" может помочь ВСУ

"ШАРК" – это новейшая разработка, созданная украинской компанией "Укрспецсистемс" с партнерами. Она имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с аналогами:

способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS,

выполнять еще ряд боевых задач.

"Наши ребята на передовой нуждаются в усилении в разведкомплексах. Именно благодаря этой технике они корректируют артиллерийский огонь, она помогает меньше рисковать жизнью разведчиков, чтобы получить ценную информацию в тылу врага", – говорит СЕО компании Василий Даниляк.

Вооруженные Силы Украины нуждаются в разведкомплексах / Фото ОККО

Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое так активно подключилось к инициативе. Таким образом, все, кто в первую неделю ноября заправился PULLSами, автоматически присоединился к приближению победы. Мы увидели, как всего за несколько дней можем каждую гривну с литра горючего превратить в миллионы. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с заданием. Ведь мы едины и боремся за свою страну, – добавил Василий Даниляк.

В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" продолжат увеличивать арсенал ВСУ

"Первый разведкомплекс "ШАРК" – это только начало. Впереди в рамках проекта мы планируем аккумулировать средства еще на 24 таких комплекса. В общей сложности наша общая с ОККО инициатива предусматривает приобретение 75 беспилотников "ШАРК", среди прочего работающих в условиях РЭБ и имеющих камеры с функцией автоматического трекинга, 25 проходных авто, специально оборудованных под пункты управления полетами, и 25 пусковых установок. Это комплексный подход к закрытию нужд войска", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Приобретенные в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" комплексы Фонд "Вернись живым" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.