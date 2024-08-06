Соответствующую информацию сообщила волонтер пункта помощи "Атмосфера" Екатерина Арисой. Коридором "Колотиловка – Покровка" люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.

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Пункт пропуска в "Колотиловке" закрыли

Сегодня закрыли пункт пропуска, но пока деталей нет. Мы предупредили людей, чтобы там знали,

– сообщила Арисой.

Пока точно неизвестно, на какое время этот пункт пропуска закрыли. К слову, именно волонтеры пункта “Атмосфера” в марте 2023 года организовали помощь тем, кто пересекал границу.

Сначала людей встречали в Краснополье, но из-за ситуации с безопасностью переехали в Сумы. За 2023 год, по словам Екатерины они помогли 17 тысячам украинцев, которые вернулись из оккупации.

Заметим, что Сумская область с утра, 6 августа, страдает из-за российских обстрелов. Известно, что в Сумском районе есть повреждения инфраструктуры, на месте уже работают экстренные службы. Всю информацию о вражеской атаке в течение дня читайте по ссылке.