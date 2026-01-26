Укрзализныця развернула свой первый пункт несокрушимости в Польше

Укрзализныця открыла свой первый пункт несокрушимости в польском городе Холм. За первый день его работы его посетило более ста пассажиров.

Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров. Об этом сообщает Укрзализныця.

Смотрите также Ситуация в энергосистеме критическая: эксперт назвал самые большие вызовы на ближайшие 2 недели

Что известно о первом пункте несокрушимости Укрзализныци в Польше?

На станции, через которую проходят пять пар пассажирских поездов из Украины, обустроили специальные вагоны для обогрева людей. Один из вагонов оборудован игровой зоной для детей, местами для кормления и пеленания детей, а также раскрасками и наборами для рисования. Пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, а в теплой атмосфере их угощают горячим чаем.

Во втором вагоне экспонируется часть коллекции фотографий Говарда Баффетта, которая ранее входила в Художественный поезд. Оба вагона расположены на третьей платформе.

Из-за реконструкции здания вокзала, что продолжается с 2024 года, пассажирам приходится ждать поезда под открытым небом, даже в зимний период. Через Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева, а станция также является пересадочным хабом на маршрутах в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города. Ежедневно через Холм проходит около трех тысяч пассажиров.

Пункт несокрушимости Укрзализныци в Холме

В Киеве в пунктах несокрушимости начали появляться кровати