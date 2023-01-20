Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, в своей квартире "Пункт несокрушимости" обустроил Денис Котенко.

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Как появилась инициатива

Анна Черненко рассказала, что на первый вид это простая и уютная квартира. Ее владелец – многодетный отец из Харькова, чья семья на время уехала в Европу. Его взрослые дети проживают отдельно в Киеве, а младшие с женой временно уехали за границу.

Он остался сам дома, работает из дома и решил, что может помогать горожанам,

– объяснила она.

По словам корреспондентки, мужчина сделал объявление о своей квартире на страницах в Facebook, где отметил свой номер телефона. Его можно найти в поиске по ключевым словам "Денис", "квартира", "Пункт несокрушимости".

Анна Черненко рассказала о домашнем "Пункте несокрушимости" в Харькове: смотрите видео

Кто может прийти в домашний "Пункт несокрушимости"

Анна Черненко подчеркнула, что Денис Котенко приглашает в свою квартиру абсолютно всех. Его "Пункт несокрушимости" посетило уже более 70 посетителей.

"Уже не только горожанам, а уже и многие жители из области к нему приезжают, которые могут согреться, искупаться. постирать вещи, просто приготовить еду, чтобы унести с собой", – пояснила она.

Корреспондент отметила, что некоторые люди приходят к Денису просто, чтобы побыть в тепле и пообщаться. Некоторые гости не нуждаются в помощи, а хотят просто сделать приятное другим в сложные времена.

"Кто приходит, чтобы печенье и оставить его следующим гостям этой квартиры", - подчеркнула Черненко.

По ее словам, в доме Дениса всегда есть свет.

Его квартиру не отключают во время веерных и аварийных отключений. Конечно, когда по всей Украине блекаут после обстрелов, то у него тоже нет света,

– прокомментировала она.

Корреспондентка добавила, что в основном в квартире харьковчанина спокойно, светло и тепло.

Что побудило мужчину устроить "Пункт несокрушимости"

Денис Котенко, чья квартира теперь приют для многих людей, рассказал, что сначала его помощь распространилась на друзей, которые приходили к нему работать.

"Одна знакомая приходила и проводила на балконе занятия по английскому языку для своих учеников онлайн. Потом я уже понял, что такая потребность есть и у других горожан", – подчеркнул он.

Харьковчанин объяснил, что сейчас обустроил два рабочих места в комнате, где есть возможность пользоваться компьютером и Интернетом. Еще одно рабочее место на балконе квартиры.

Денис Котенко также пускает людей пожить у него. В частности, в квартире проживают два парня, которые восстанавливают жилье, документы и ищут работу.

Сам же харьковчанин оценил свои старания очень скромно.

Я не считаю себя ни героем, ни ангелом, как некоторые люди пишут. Я знаю, что есть многие другие люди, которые делают гораздо больше, чем я. Просто открываю дверь и приглашаю к себе людей,

– подчеркнул он.

Впрочем, мужчина признался, что ему приятно читать и слышать о себе хорошие слова.

Чем еще важна инициатива

Корреспондентка подчеркнула, что рассказывать о такой инициативе очень приятно.

"Мы увидели комнаты его сыновей, дочерей, где сейчас там могут работать, ночевать совсем еще незнакомые ему люди", – подчеркнула она.

По ее словам, харьковчане начали тоже приобщаться к такому доброму делу. В частности, уже несколько знакомых Дениса начали размещать свои телефоны, чтобы и в их квартирах мог находиться тот, кто в этом нуждается.

Так что на самом деле в Украине число "Пунктов несокрушимости" значительно возрастет, если каждый будет помогать и, как Денис, открывать двери своей квартиры.

"Пункты несокрушимости": главное