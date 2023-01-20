Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. За її словами у своїй квартирі "Пункт незламності" облаштував Денис Котенко.

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Як з'явилася ініціатива

Анна Черненко розказала, що на перший вигляд це проста та затишна квартира. Її власник – багатодітний батько з Харкова, чия родина на час виїхала до Європи. Його дорослі діти мешкають окремо в Києві, а менші з дружиною тимчасово поїхали за кордон.

Він лишився сам вдома, працює з дому і вирішив, що може допомагати містянам,

– пояснила вона.

За словами кореспондентки, чоловік зробив оголошення про свою квартиру на сторінках у Фейсбуці, де зазначив свій номер телефону. Його можна знайти у пошуці за ключовими словами "Денис", "квартира", "Пункт незламності".

Анна Черненко розповіла про домашній "Пункт незламності" в Харкові: дивіться відео

Хто може прийти у домашній "Пункт незламності"

Анна Черненко наголосила, що Денис Котенко запрошує до своєї квартири абсолютно будь-кого. До його "Пункту незламності" завітало вже понад 70 відвідувачів.

"Уже не тільки містянам, а вже і багато мешканців з області до нього приїжджають, які можуть зігрітися, викупатися. попрати речі, просто приготувати їжу, щоб забрати із собою", – пояснила вона.

Кореспондентка зауважила, що деякі люди приходять до Дениса просто, щоб побути в теплі й поспілкуватися. Декотрі ж гості не потребують допомоги, а хочуть просто зробити приємне іншим в складні часи.

"Хтось приходить, щоб печиво й залишити його наступним гостям цієї квартири", – наголосила Черненко.

За її словами, в оселі Дениса завжди є світло.

Його квартиру не відключають під час віялових та аварійних відключень. Звісно, коли по всій Україні блекаут після обстрілів, то в нього теж немає світла,

– прокоментувала вона.

Кореспондентка додала, що здебільшого у квартирі харків’янина спокійно, світло і тепло.

Що спонукало чоловіка влаштувати "Пункт незламності"

Денис Котенко, чия квартира тепер прихисток для багатьох людей, розповів, що спершу його допомога поширилася на друзів, які приходили до нього працювати.

"Одна знайома приходила і проводила на балконі заняття з англійської мови для своїх учнів онлайн. Потім я вже зрозумів, що така потреба є й в інших містян", – наголосив він.

Харків’янин пояснив, що зараз він облаштував два робочих місця у кімнаті, де є можливість користуватися комп’ютером і Інтернетом. Ще одне робоче місце на балконі квартири.

Денис Котенко також пускає людей пожити в нього. Зокрема, у квартирі мешкають два хлопці, які відновлюють житло, документи та шукають роботу.

Сам же харків’янин оцінив свої старання дуже скромно.

Я не вважаю себе ні героєм, ні янголом, як деякі люди пишуть. Я знаю, що є багато інших людей, які роблять набагато більше, ніж я. Просто відчиняю двері та запрошую до себе людей,

– наголосив він.

Втім чоловік зізнався, що йому приємно читати та чути про себе хороші слова.

Чим ще важлива ініціатива

Кореспондентка наголосила, що розповідати про таку ініціативу дуже приємно.

"Ми побачили кімнати його синів, дочок, де зараз там можуть працювати, ночувати зовсім ще незнайомі йому люди", – наголосила вона.

За її словами, харків’яни почали теж долучатися до такої доброї справи. Зокрема, вже декілька знайомих Дениса почали розміщувати свої телефони, щоб і в їхніх квартирах міг перебути той, хто цього потребує.

Тож насправді в Україні число "Пунктів незламності" значно зросте, якщо кожен буде допомагати й, як Денис, відкривати двері своєї квартири.

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