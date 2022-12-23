Про це розповів нардеп Роман Грищук. Він зазначив, що на фото – Андрій, який шиє зі шкільних років.

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У Києві хлопець прийшов у "Пункт незламності" зі своєю лампою, столиком і швейною машинкою, щоб доробити замовлення клієнту.

Ось що означає відповідальність,

– відреагував ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко.

Відомо, що хлопець шиє футболки, лонгсліви та штани. Це вкотре доводить, що українці непереможні і відсутність світла не зупинить замовлення і бажання працювати.

Українець шиє у "Пункті незламності": дивіться відео

Як на це реагують українці

У коментарях українці захоплюються хлопцем, зазначаючи:

"Наша людина!";

"А що саме він шиє? Можна зробити замовлення?";

"Андрію повага".

Додамо, що у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці. Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.