Про це розповів нардеп Роман Грищук. Він зазначив, що на фото – Андрій, який шиє зі шкільних років.
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У Києві хлопець прийшов у "Пункт незламності" зі своєю лампою, столиком і швейною машинкою, щоб доробити замовлення клієнту.
Ось що означає відповідальність,
– відреагував ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко.
Відомо, що хлопець шиє футболки, лонгсліви та штани. Це вкотре доводить, що українці непереможні і відсутність світла не зупинить замовлення і бажання працювати.
Українець шиє у "Пункті незламності": дивіться відео
Як на це реагують українці
У коментарях українці захоплюються хлопцем, зазначаючи:
- "Наша людина!";
- "А що саме він шиє? Можна зробити замовлення?";
- "Андрію повага".
Додамо, що у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці. Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.