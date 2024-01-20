Речь идет о пункте пропуска "Сирет – Порубное" на румынско-украинской границе на Буковине. Пограничники рассказали об этом 20 января.
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Что известно о возобновлении пропуска грузовиков и украинско-румынской границе
Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Там заверили, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.
Перед этим 19 января румынские фермеры перестали блокировать пункт пропуска "Вікову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска". В Государственной пограничной службе заверили, что там:
- пропускают транспортные средства в обычном режиме;
- пересечь государственную границу Украины с Румынией могут только пустые грузовики.
Коротко о блокаде границы румынскими фермерами
- Румынские фермеры 13 января заблокировали пункт пропуска "Сирет – Порубное", впоследствии – КПП "Виковую-де-Сус – Красноильск" и "Халмеу-Дьяково". Протестующие не пропускали грузовики, однако легковые машины и пассажирский транспорт двигались в обычном режиме.
- Государственная пограничная служба сообщила, что им неизвестно причину и продолжительность блокировки границы.
- Известно, что румынские фермеры заблокировали границу из-за того, что они требовали изменить условия обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца, освободить сельскохозяйственную технику и грузовики от периодических технических осмотров. Также потребовали отменить обязательную установку GPS, упростить систему кредитования агросектора и запретить ввозить в страну украинское зерно.
- 16 января правительство Румынии заявило, что выполнило часть требований фермеров, которые блокировали границу с Украиной. В частности, соглашение между Министерством сельского хозяйства Румынии и представителями основных сельскохозяйственных организаций охватило 13 требований фермеров. Среди прочего румынское правительство обязалось субсидировать сельскохозяйственные акцизы до 2026 года, ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах, приняло запросы на компенсацию ущерба, вызванного импортом из Украины. Подробнее о сделке читайте по ссылке.