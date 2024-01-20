Мовиться про пункт пропуску "Сірет – Порубне", що на румунсько-українському кордоні на Буковині. Прикордонники розповіли про це 20 січня.

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Що відомо про відновлення пропуску вантажівок та українсько-румунськім кордоні

Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований️. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

Там запевнили, що для вантажівок далі діє електронна черга.

Перед цим 19 січня румунські фермери припинили блокувати пункт пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська". У Державній прикордонній службі запевнили, що там:

пропускають транспортні засоби у звичайному режимі;

перетнути державний кордон України з Румунією можуть тільки порожні вантажівки.

Коротко про блокаду кордону румунськими фермерами