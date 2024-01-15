Про це повідомили українські прикордонники сьогодні, 15 січня. Зазначають, що блокування рух вантажівок через ці пункти пропуску почалось близько 12.00 години дня.

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Уточнюють, що фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського – "Красноїльськ".

"Інші види транспорту та пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в'їзд, так і виїзд з України", – ідеться у повідомленні ДПСУ.

Вимоги румунських фермерів

Перевізники вимагають змінити умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника, а також звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів.

Також серед вимог – скасувати обов'язкове встановлення GPS, спростити систему кредитування агросектору та заборонити ввозити до країни українське зерно.

Уряд на це йти не хоче. Відтак, фермери й перевізники оголосили страйк, для цього вони стихійно блокують дороги по країні та прикордонні пункти з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.