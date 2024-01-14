Про те, що рух вантажівок знову заблокований, прикордонники повідомили близько 14 години. Зауважили, що "Сірет" розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Раніше Рух уже відновлено: румунські фермери блокували КПП "Сірет"

Фермери знову заблокували рух вантажівок

У Держприкордонслужбі розповіли, що представники прикордонної поліції Румунії близько 2 години дня повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями. Однак, йдеться тільки про рух вантажівок у напрямку пункту пропуску "Сірет".

Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин,

– зазначили в ДПСУ.

До речі Більше жодних блокувань: польська влада заборонила акції на українському кордоні

Зверніть увагу! У суботу, 13 січня, у Держприкордонслужбі зазначали, що причини блокування румунськими фермерами невідомі. До речі, рух вантажівок відновили лише близько 10 години вечора.