Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення продовжуватимуться, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

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На які вимоги погодився румунський уряд

Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.

Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца.

Протестувальники блокують пункти пропуску з Україною

Вже близько тижня румунські фермери блокують рух вантажівок з України через пункт пропуску "Сірет". Однак 15 січня вони заблокували й другий пункт пропуску. Окрім "Сірет", протестувальники блокують "Вікова де Сус".

Після перемовин один із представників фермера на переговорах Маріус Міку своєю чергою зазначив, що угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Міку додав, що важливо, аби уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.