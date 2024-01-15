В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний припустив, чи може блокування українсько-румунського кордону дорости до масштабів блокади, яка відбувалася на кордоні з Польщею. Зауважимо, у Держприкордонслужбі зазначали, що причини блокування румунськими фермерами невідомі.
Зверніть увагу Блокадне нашестя: румунські фермери перекрили кордон, на протести вийшли й у Німеччині
Політична або економічна мета блокади
На думку політолога, якщо блокування кордону має суто економічну мету, то не повинне переростати у масштабну блокаду.
Водночас блокада румунських фермерів видається нелогічною, особливо на тлі прибутків, які отримав Бухарест, через проблеми в Україні. До того ж зараз на політичному рівні йде обговорення двосторонньої безпекової угоди.
"У нас все так гарно розвивається. Румуни навіть автобан у наш бік будують, щоб покращити логістику", – мовив Лісний.
Зазначимо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що під час блокади експорту агропродукції з боку Польщі Україні допомогла вижити саме Румунія.
Ймовірно, блокада румунських фермерів – політичний момент. У такому разі для Кремля ситуація дуже "вдало" розвивається, адже і в польській ситуації є російський слід.
"Дочекаймося пояснення від українських й румунських спецслужб, хто стоїть за цими "знедоленими" селянами. У Польщі ми чітко бачили, хто це робить. У мене немає даних, але я припускаю, що тут може бути горезвісна рука Кремля. Можливо, я помиляюсь", – додав політолог.
Як польська влада розблоковує кордон
- У листопаді 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок у трьох ключових пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом до них приєдналися фермери. Протести викликали занепокоєння українців й поляків, оскільки впливали на транскордонну торгівлю та логістику.
- Польські перевізники хочуть домогтися повернення дозволів для українських вантажівок та інших преференцій. Фермери, які також блокували кордон, вже "виторгували" скасування підняття податків, пільги на кукурудзу та іншу допомогу.
- 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Наразі невідомо, до якого часу діятиме угода. Міністр сільського господарства Чеслав Секерський пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів.
- Також місцева влада пішла на крок, який повинен унеможливити такий розвиток подій у майбутньому, – заборонила проведення акцій на кордоні.