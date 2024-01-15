В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной предположил, может ли блокирование украинско-румынской границы дорасти до масштабов блокады, которая проходила на границе с Польшей. Заметим, в Госпогранслужбе отмечали, что причины блокировки румынскими фермерами неизвестны.
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Политическая или экономическая цель блокады
По мнению политолога, если блокировка границы имеет сугубо экономическую цель, то не должна перерастать в масштабную блокаду.
В то же время блокада румынских фермеров выглядит нелогичной, особенно на фоне доходов, полученных Бухарестом, через проблемы в Украине. К тому же сейчас на политическом уровне идет обсуждение двустороннего соглашения по безопасности.
"У нас все так хорошо развивается. Румыны даже автобан в нашу сторону строят, чтобы улучшить логистику", – сказал Лесной.
Отметим, что в конце 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время блокады экспорта агропродукции со стороны Польши Украине помогла выжить именно Румыния.
Вероятно, блокада румынских фермеров – политический момент. В таком случае для Кремля ситуация очень "удачно" развивается, ведь и в польской ситуации есть российский след.
"Дождемся объяснения от украинских и румынских спецслужб, кто стоит за этими "отверженными" крестьянами. В Польше мы четко видели, кто это делает. У меня нет данных, но я предполагаю, что здесь может быть пресловутая рука Кремля. Возможно, я ошибаюсь", – добавил политолог.
Как польские власти разблокируют границу
- В ноябре 2023 польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в трех ключевых пунктах пропуска на границе с Украиной. Позже к ним присоединились фермеры. Протесты вызывали обеспокоенность украинцев и поляков, поскольку влияли на трансграничную торговлю и логистику.
- Польские перевозчики хотят добиться возвращения разрешений на украинские грузовики и другие преференции. Фермеры, также блокировавшие границу, уже "выторговали" отмену поднятия налогов, льготы на кукурузу и другую помощь.
- 6 января 2024 года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной. Пока неизвестно, до какого времени будет действовать соглашение. Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования фермеров.
- Также местные власти пошли на шаг, который должен сделать такое развитие событий в будущем невозможным, – запретили проведение акций на границе.