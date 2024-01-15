В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной предположил, может ли блокирование украинско-румынской границы дорасти до масштабов блокады, которая проходила на границе с Польшей. Заметим, в Госпогранслужбе отмечали, что причины блокировки румынскими фермерами неизвестны.

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Политическая или экономическая цель блокады

По мнению политолога, если блокировка границы имеет сугубо экономическую цель, то не должна перерастать в масштабную блокаду.

В то же время блокада румынских фермеров выглядит нелогичной, особенно на фоне доходов, полученных Бухарестом, через проблемы в Украине. К тому же сейчас на политическом уровне идет обсуждение двустороннего соглашения по безопасности.

Важно! Украина работает над подписанием двустороннего соглашения о безопасности с Румынией. Переговоры стартовали 14 января. Стороны обсудили основные элементы предстоящего соглашения. Подобное соглашение Киев подписал с Лондоном.

"У нас все так хорошо развивается. Румыны даже автобан в нашу сторону строят, чтобы улучшить логистику", – сказал Лесной.

Отметим, что в конце 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время блокады экспорта агропродукции со стороны Польши Украине помогла выжить именно Румыния.

Вероятно, блокада румынских фермеров – политический момент. В таком случае для Кремля ситуация очень "удачно" развивается, ведь и в польской ситуации есть российский след.

"Дождемся объяснения от украинских и румынских спецслужб, кто стоит за этими "отверженными" крестьянами. В Польше мы четко видели, кто это делает. У меня нет данных, но я предполагаю, что здесь может быть пресловутая рука Кремля. Возможно, я ошибаюсь", – добавил политолог.

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