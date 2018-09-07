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Пункт пропуска Меловое переносят на украинскую территорию

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Меловое
Меловое / Фото из открытых источников

Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска Меловое через границу на Луганщине.

Там российские пограничники на днях решили поставить забор в селе на улице Дружбы народов.

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Именно там еще с советских времен определили границу между государствами, разделив населенный пункт. Активизация ФСБшников могла значительно навредить украинским пограничникам.

Мілове кордон
Фото того, как россияне возводили забор на Луганщине

Мілове росіяни кордон
Фото того, как россияне возводили забор на Луганщине

Они фактически оказывались на российской территории. И сегодня стало известно, что после многочисленных обращений и фактически критической ситуации пункт в Меловом таки переносят. В связи с этим даже вынуждены были временно приостановить пропуск людей.

Напомним, ранее эта улица находилась в совместном пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года. Все время дорогу обслуживали украинские коммунальные службы.

По словам местных жителей, они не видят практической необходимости в существовании такого забора, кроме того, что это искусственно создает социальную напряженность в приграничном населенном пункте.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Госпогранслужба Новости Луганска
Источник: 24 канал
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