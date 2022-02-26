Об этом украинский премьер-министр сообщил вечером 26 февраля. Он записал видеообращение к гражданам.

Читайте также Враг ожидал легкую прогулку, а получил настоящий ад, – Шмыгаль

Украинцы смогут вернуться

По словам Шмыгаля, 26 февраля Кабмин принял ряд важных решений, среди которых временное закрытие пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Очень важный момент. Украинцы, которые находятся на территории всех стран и хотят вернуться домой, могут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно,

– заверил Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинских граждан возвращаться оттуда домой. "Докажите, что вы на стороне света", – подчеркнул чиновник.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.