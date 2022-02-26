Про це український прем'єр-міністр повідомив ввечері 26 лютого. Він записав відеозвернення до громадян.

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Українці зможуть повернутися

За словами Шмигаля, 26 лютого Кабмін ухвалив низку важливих рішень, серед яких – тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.

Дуже важливий момент. Українці, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в'їхати в Україну спокійно і безперешкодно,

– запевнив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликав українських громадян повертатися звідти додому. "Доведіть, що ви на стороні світла", – підкреслив посадовець.

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