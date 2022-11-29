В пожарных частях региона работники ГСЧС также открыли 72 пункта. Отдельно спасатели развернули 13 палаток.

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Чем оборудовали Пункты несокрушимости

Директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что областной гуманитарный штаб и волонтерские организации обеспечили Пункты несокрушимости более 2000 кроватями, 1700 спальными мешками, более 100 печками-буржуйками, 200 ОСБ-плитами и продуктовыми наборами.

Где в Харькове расположены Пункты несокрушимости

Школы и детсады города:

  • школа №62: улица Вальтера, 2;
  • школа №150: улица Ахсарова, 3-я;
  • школа №171: улица Каменец-Подольская, 23;
  • школа №100: улица Лесопарковская, 8;
  • школа №37: улица Проскуры, 3-А;
  • школа №156: улица Гарибальди, 9-А;
  • школа №98: переулок Писемского, 5;
  • школа №97: улица Гвардейцев-Широнинцев, 5-Г;
  • школа №72: проспект Героев Харькова, 246;
  • школа №168: улица Большая Кольцевая, 12;
  • школа №85: улица Зубарева, 29;
  • школа №90: проспект Гагарина, 207;
  • школа №53: улица Грозненская, 48;
  • школа №68: улица Зерновая, 12;
  • школа №3: улица Леси Украинки, 4;
  • школа №76: улица Герцена, 17;
  • школа №65: улица Менделеева, 20;
  • школа №153: улица Академика Богомольца, 15;
  • школа №152: улица Волонтерская, 57;
  • детсад №384: Салтовское шоссе, 244-Б

Пожарные части:

  • улица Ньютона, 132;
  • улица Роганская, 123;
  • проспект Героев Харькова, 199;
  • улица Зерновая, 4-я;
  • въезд Достоевского, 3-я;
  • переулок Шаповаловский, 8;
  • улица Квиткинская, 25;
  • проспект Новобаварский, 88;
  • улица Полтавский шлях, 50;
  • улица Кандаурова, 47;
  • улица Шевченко, 8;
  • улица Клочковская, 134;
  • улица Деревянко, 3;
  • проспект Победы, 55-г;
  • улица Зоряна, 52;
  • улица Гвардейцев-Широнинцев, 68-б.

Пункты несокрушимости ГСЧС:

  • улица Зубенко, 4;
  • улица Гвардейцев-Широнинцев, 68;
  • улица Натальи Ужвий, 70

Районные государственные администрации:

  • Григоровское шоссе, 52;

Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту

Напомним, что на днях в Украине открыли уже более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:

  • свет,
  • отопление,
  • вода,
  • а также ухудшается мобильная связь в результате регулярных отключений электроэнергии.

Пункты несокрушимости обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь.

Больше об этом – как выглядит Пункт несокрушимости в Харькове: смотрите видео