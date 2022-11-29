В пожарных частях региона работники ГСЧС также открыли 72 пункта. Отдельно спасатели развернули 13 палаток.

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Чем оборудовали Пункты несокрушимости

Директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что областной гуманитарный штаб и волонтерские организации обеспечили Пункты несокрушимости более 2000 кроватями, 1700 спальными мешками, более 100 печками-буржуйками, 200 ОСБ-плитами и продуктовыми наборами.

Где в Харькове расположены Пункты несокрушимости

Школы и детсады города:

школа №62: улица Вальтера, 2;

школа №150: улица Ахсарова, 3-я;

школа №171: улица Каменец-Подольская, 23;

школа №100: улица Лесопарковская, 8;

школа №37: улица Проскуры, 3-А;

школа №156: улица Гарибальди, 9-А;

школа №98: переулок Писемского, 5;

школа №97: улица Гвардейцев-Широнинцев, 5-Г;

школа №72: проспект Героев Харькова, 246;

школа №168: улица Большая Кольцевая, 12;

школа №85: улица Зубарева, 29;

школа №90: проспект Гагарина, 207;

школа №53: улица Грозненская, 48;

школа №68: улица Зерновая, 12;

школа №3: улица Леси Украинки, 4;

школа №76: улица Герцена, 17;

школа №65: улица Менделеева, 20;

школа №153: улица Академика Богомольца, 15;

школа №152: улица Волонтерская, 57;

детсад №384: Салтовское шоссе, 244-Б

Пожарные части:

улица Ньютона, 132;

улица Роганская, 123;

проспект Героев Харькова, 199;

улица Зерновая, 4-я;

въезд Достоевского, 3-я;

переулок Шаповаловский, 8;

улица Квиткинская, 25;

проспект Новобаварский, 88;

улица Полтавский шлях, 50;

улица Кандаурова, 47;

улица Шевченко, 8;

улица Клочковская, 134;

улица Деревянко, 3;

проспект Победы, 55-г;

улица Зоряна, 52;

улица Гвардейцев-Широнинцев, 68-б.

Пункты несокрушимости ГСЧС:

улица Зубенко, 4;

улица Гвардейцев-Широнинцев, 68;

улица Натальи Ужвий, 70

Районные государственные администрации:

Григоровское шоссе, 52;

Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту

Напомним, что на днях в Украине открыли уже более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:

свет,

отопление,

вода,

а также ухудшается мобильная связь в результате регулярных отключений электроэнергии.

Пункты несокрушимости обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь.

Больше об этом – как выглядит Пункт несокрушимости в Харькове: смотрите видео