Во Львовском городском совете уже предупредили: при необходимости локации будут прилагаться. Главное, чтобы людям было где согреться и получить доступ к связи.

Важно Где можно зарядить телефон и согреться в Киеве: список с картой

Где во Львове расположены Пункты несокрушимости

Железнодорожный район

  • улица Повитряная, 20;
  • улица Выговского, 34;
  • улица Широкая, 86Б.

Галицкий район

  • улица Городоцкая, 36;
  • улица Ференца Листа, 1;
  • улица Сербская, 16

Франковский район

  • улица Владимира Великого, 18;
  • улица Генерала Т. Чупрынки, 85;
  • улица Софии Карафки-Корбут, 10

Шевченковский район

  • улица Мазепы, 11;
  • улица Липинского, 11;
  • улица Кирилловская, 3а;
  • улица Шевченка, 350а;
  • улица Величковского, 58;
  • улица Кушевича, 1

Лычаковский район

  • улица Пасечная, 49б;
  • улица Костя Левицкого, 67

Сыховский район

  • проспект Червоной Калины, 66;
  • проспект Червоной Калины, 38;
  • проспект Червоной Калины, 81;
  • улица Стрыйская, 79 (старт работы – 1 декабря).


Где во Львове – "Пункты несокрушимости" / Львовский городской совет

Цель Львова – 1200 "Пунктов несокрушимости"

Андрей Садовый рассказал, что количество Пунктов несокрушимости во Львове будут увеличивать в зависимости от потребности.

Наша цель – 1200 Пунктов несокрушимости. Они будут работать в жилых домах, коммунальных учреждениях и всех пригодных для этого помещениях. Украинцев не сломать,
– отметил мэр Львова.

Сейчас люди уже могут прийти в Пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефон, выпить теплого чая и работать в интернете.

Заметьте – как выглядит Пункт несокрушимости в Харькове: смотрите видео