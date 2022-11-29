Во Львовском городском совете уже предупредили: при необходимости локации будут прилагаться. Главное, чтобы людям было где согреться и получить доступ к связи.

Важно Где можно зарядить телефон и согреться в Киеве: список с картой

Где во Львове расположены Пункты несокрушимости

Железнодорожный район

улица Повитряная, 20;

улица Выговского, 34;

улица Широкая, 86Б.

Галицкий район

улица Городоцкая, 36;

улица Ференца Листа, 1;

улица Сербская, 16

Франковский район

улица Владимира Великого, 18;

улица Генерала Т. Чупрынки, 85;

улица Софии Карафки-Корбут, 10

Шевченковский район

улица Мазепы, 11;

улица Липинского, 11;

улица Кирилловская, 3а;

улица Шевченка, 350а;

улица Величковского, 58;

улица Кушевича, 1

Лычаковский район

улица Пасечная, 49б;

улица Костя Левицкого, 67

Сыховский район

проспект Червоной Калины, 66;

проспект Червоной Калины, 38;

проспект Червоной Калины, 81;

улица Стрыйская, 79 (старт работы – 1 декабря).



Где во Львове – "Пункты несокрушимости" / Львовский городской совет

Цель Львова – 1200 "Пунктов несокрушимости"

Андрей Садовый рассказал, что количество Пунктов несокрушимости во Львове будут увеличивать в зависимости от потребности.

Наша цель – 1200 Пунктов несокрушимости. Они будут работать в жилых домах, коммунальных учреждениях и всех пригодных для этого помещениях. Украинцев не сломать,

– отметил мэр Львова.

Сейчас люди уже могут прийти в Пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефон, выпить теплого чая и работать в интернете.

Заметьте – как выглядит Пункт несокрушимости в Харькове: смотрите видео