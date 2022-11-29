У Львівській міській раді вже попередили: за потреби локації додаватимуться. Головне, аби людям було де зігрітися та отримати доступ до зв'язку.

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Де у Львові розташовані Пункти незламності

Залізничний район

вулиця Повітряна, 20;

вулиця Виговського, 34;

вулиця Широка, 86Б.

Галицький район

вулиця Городоцька, 36;

вулиця Ференца Ліста, 1;

вулиця Сербська, 16.

Франківський район

вулиця Володимира Великого, 18;

вулиця Генерала Т. Чупринки, 85;

вулиця Софії Карафки-Корбут, 10.

Шевченківський район

вулиця Мазепи, 11;

вулиця Липинського, 11;

вулиця Кирилівська, 3а;

вулиця Шевченка, 350а;

вулиця Величковського, 58;

вулиця Кушевича, 1.

Личаківський район

вулиця Пасічна, 49б;

вулиця Костя Левицького, 67.

Сихівський район

проспект Червоної Калини, 66;

проспект Червоної Калини, 38;

проспект Червоної Калини, 81;

вулиця Стрийська, 79 (старт роботи – 1 грудня).



Де у Львові – Пункти незламності / Львівська міська рада​

Мета Львова – 1200 Пунктів незламності

Андрій Садовий розповів, що кількість Пунктів незламності у Львові збільшуватимуть, залежно від потреби.

Наша мета – 1200 Пунктів незламності. Вони працюватимуть у житлових будинках, комунальних установах та усіх інших придатних для цього приміщеннях. Українців не зламати,

– зазначив мер Львова.

Наразі люди вже можуть прийти у Пункти незламності, щоб зігрітись, зарядити телефон, випити теплого чаю, та працювати в інтернеті.

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