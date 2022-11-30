Пункты несокрушимости в Тернополе: где можно согреться и воспользоваться электроэнергией
Источник:Тернопольский городской совет
Пункты несокрушимости разворачивают по всей Украине на случай длительного отключения электроэнергии. На 30 ноября в Тернополе развернули уже 16 таких пунктов.
В Тернополе развернули 8 Пунктов несокрушимости и 8 пунктов обогрева "Теплый город". Найти их можно в разных уголках города.
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По каким адресам можно найти свет и тепло в городе
Мобильные пункты:
- бульвар Даниила Галицкого (возле "Дворца спорта"),
- улица Мира, 6 (рядом с ПК "Березиль"),
- бульвар Пантелеймона Кулиша, 6.
Стационарные пункты:
- площадь Героев Евромайдана, 4 (Центр науки),
- проспект Злуки, 45 (Центр досуга и молодежных инициатив),
- проспект Злуки, 55 (ЧП "Люкс"),
- улица Ивана Котляревского, 22-А (1 ГПРЧ 1 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области),
- улица Киевская, 21 (Аварийно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области),
- улица Леси Украинки, 6 (Часть специальной пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области),
- улица Лысенко, 8 (на базе Тернопольского городского территориального центра),
- площадь Привокзальная, 1 (железнодорожный вокзал),
- проспект Степана Бандеры, 94 (ЧП "Восточный массив"),
- улица Текстильная, 18 (Государственная пожарно-спасательная часть ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области),
- улица Троллейбусная, 12 (2 ГПРЧ 1 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области),
- улица Спадистая, 8 (ГП "Фаворит"),
- улица Юрия Федьковича, 11 (Детско-юношеский пластовый центр).
Как сообщили в городском совете Тернополя, это не окончательный список. Развертывание будет продолжаться, так что таких пунктов будет становиться все больше. Посмотреть их расположение именно в Тернополе на интерактивной карте вы можете по ссылке.Обратите внимание! Сейчас большинство пунктов работают круглосуточно, однако 3 из них (на проспекте Степана Бандеры, 94, проспекте Злуки, 55 и улице Спадиста, 8) работают с 8 утра до 17:00.
Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту
Что вы найдете в Пунктах несокрушимости
По этим адресам можно согреться, зарядить телефон и выпить чаю. Они обустроены:
- интернетом,
- электроснабжением (есть генераторы),
- медицинскими аптечками.
Также городские власти попросили жителей и гостей города приносить с собой в пункты обогрева собственные зарядные кабели и по возможности также собственную посуду.
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