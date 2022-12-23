Всего в Киеве открыли 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах. Их открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.

Кстати Пожар вроде бы в Пункте несокрушимости в Киеве: в ГСЧС опровергли инцидент

В Киеве функционируют 532 пункта обогрева

По информации мэр Киева Виталия Кличко, всего в столице теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город. Из них 50 – обустроены палатки ГСЧС. Дополнительно работает еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Карта пунктов обогрева в Киеве

Киев не прекращает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света,

– подчеркнул Кличко.

Столичный мэр подчеркнул, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране. Он сообщил, что Киев получил от Риги 49 генераторов и тепловые пушки, которые, в частности, пошли на дооснащение пунктов обогрева.

Кроме того, столица Украины получила 9 мощных генераторов от датского Оденсе. Их установят в котельных столицы.

В Киеве сложная ситуация со светом