Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что левый берег столицы очень близок к графикам отключения света. На данный момент в Киеве действуют аварийные отключения.
Обратите внимание Ключевая задача – выжить: Шмигаль рассказал, каким может быть самый длинный блэкаут
Самая тяжелая ситуация на Куреневке и Оболони
Сообщается, что на правом берегу ситуация немного хуже, чем на левом. В то же время Сергей Коваленко констатировал, что на правом берегу ситуация сейчас лучше, чем 21 декабря.
Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше электроэнергии,
– добавил гендиректор YASNO.
Он сообщил, что благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов без питания. По словам Коваленко, восстановительные работы продолжаются.
Что известно о ситуации со светом в Киеве
- Киев и область в течение 16 – 19 декабря выдержали две атаки России. Сначала оккупанты массированно обстреляли Киев ракетами, после чего атаковали дронами-камикадзе.
- Из-за атак россиян 80% Киевской области были без света. Самая сложная ситуация была в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба информировал, что блэкаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. По его словам, в некоторых общинах света не было 48 часов.
- Проблема Киева в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов.