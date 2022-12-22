Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что левый берег столицы очень близок к графикам отключения света. На данный момент в Киеве действуют аварийные отключения.

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Самая тяжелая ситуация на Куреневке и Оболони

Сообщается, что на правом берегу ситуация немного хуже, чем на левом. В то же время Сергей Коваленко констатировал, что на правом берегу ситуация сейчас лучше, чем 21 декабря.

Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше электроэнергии,

– добавил гендиректор YASNO.

Он сообщил, что благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов без питания. По словам Коваленко, восстановительные работы продолжаются.

Что известно о ситуации со светом в Киеве