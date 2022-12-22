Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що лівий берег столиці дуже близький до графіків відключення світла. Наразі у Києві діють аварійні вимкнення.

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Найважча ситуація на Куренівці та Оболоні

Повідомляється, що на правому березі ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Водночас Сергій Коваленко констатував, що на правому березі ситуація наразі краща, аніж 21 грудня.

Куренівці й Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії,

– додав гендиректор YASNO.

Він повідомив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. За словами Коваленка, відновлювальні роботи продовжуються.

Що відомо про ситуацію зі світлом у Києві