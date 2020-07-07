Государственная пограничная служба Украины возобновила работу нескольких пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. КПП заработали с 7 июля.

В 2 КПП можно пересечь границу, как пешком, так и транспортом

В частности, начали пропуск граждан через КПП "Дольск", на Волыни, и "Вильча", на Киевщине. В обоих пунктах пропуска можно пересечь границу пешком, пассажирским или грузовым транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Какие пункты пропуска заработали

На границе с Беларусью пеший переход или транспортом в пунктах пропуска:

"Дольск"– Любешевский район на Волыни: международный пункт пропуска.

"Вильча" – Полесский район Киевской области: межгосударственный пункт пропуска, где оформляют только граждан Украины и Беларуси.

На границе с Россией пеший переход возобновили в пунктах пропуска:

"Меловое" – Луганская область, Меловский район;

"Гоптовка" – Харьковская область, Дергачевский район;

"Бачевск" – Сумская область, Глуховский район;

"Юнаковка" – Сумская область, Сумской район.

Границу с Россией и Беларусью пешком можно пересечь в пункте пропуска:

"Сеньковка" – Черниговская область, Городнянский район.

На границе с Беларусью пеший переход возобновили в пунктах пропуска:

"Новые Яриловичи" – Черниговская область, Репкинский район;

"Выступовичи" – Житомирская область, Овручский район;

"Доманово" – Волынская область, Ратновский район;

"Славутич" – Черниговская область, Черниговский район.

Обратите внимание! Правительство проголосовало за решение открыть определенные пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью еще 17 июня. Однако официально обнародование документа состоялось лишь 6 июля.