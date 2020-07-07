На границе с Россией и Беларусью возобновили работу 11 пунктов пропуска: список
Государственная пограничная служба Украины возобновила работу нескольких пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. КПП заработали с 7 июля.
В 2 КПП можно пересечь границу, как пешком, так и транспортом
В частности, начали пропуск граждан через КПП "Дольск", на Волыни, и "Вильча", на Киевщине. В обоих пунктах пропуска можно пересечь границу пешком, пассажирским или грузовым транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
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Какие пункты пропуска заработали
На границе с Беларусью пеший переход или транспортом в пунктах пропуска:
- "Дольск"– Любешевский район на Волыни: международный пункт пропуска.
- "Вильча" – Полесский район Киевской области: межгосударственный пункт пропуска, где оформляют только граждан Украины и Беларуси.
На границе с Россией пеший переход возобновили в пунктах пропуска:
- "Меловое" – Луганская область, Меловский район;
- "Гоптовка" – Харьковская область, Дергачевский район;
- "Бачевск" – Сумская область, Глуховский район;
- "Юнаковка" – Сумская область, Сумской район.
Границу с Россией и Беларусью пешком можно пересечь в пункте пропуска:
- "Сеньковка" – Черниговская область, Городнянский район.
На границе с Беларусью пеший переход возобновили в пунктах пропуска:
- "Новые Яриловичи" – Черниговская область, Репкинский район;
- "Выступовичи" – Житомирская область, Овручский район;
- "Доманово" – Волынская область, Ратновский район;
- "Славутич" – Черниговская область, Черниговский район.