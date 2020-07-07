Державна прикордонна служба України відновила роботу кількох пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. КПП запрацювали з 7 липня.

У 2 КПП можна перетнути кордон, як пішки, так і транспортом

Зокрема, розпочали пропуск громадян через КПП "Дольськ", що на Волині, та "Вільча", що на Київщині. В обох пунктах пропуску можна перетнути кордон пішки, пасажирським або вантажним транспортом. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Які пункти пропуску запрацювали

На кордоні з Білоруссю піший перехід або транспортом у пунктах пропуску:

"Дольськ"– Любешівський район, що на Волині: міжнародний пункт пропуску.

"Вільча" – Поліський район, що на Київщині: міждержавний пункт пропуску, де оформляють лише громадян України та Білорусі.

На кордоні з Росією піший перехід відновили у пунктах пропуску:

"Мілове" – Луганська область, Міловський район;

"Гоптівка" – Харківська область, Дергачівський район;

"Бачівськ" – Сумська область, Глухівський район;

"Юнаківка" – Сумська область, Сумський район.

Кордон з Росією та Білоруссю пішки можна перетнути у пункті пропуску:

"Сеньківка" – Чернігівська область, Городнянський район.

На кордоні з Білоруссю піший перехід відновили у пунктах пропуску:

"Нові Яриловичі" – Чернігівська область, Ріпкинський район;

"Виступовичі" – Житомирська область, Овруцький район;

"Доманове" – Волинська область, Ратнівський район;

"Славутич" – Чернігівська область, Чернігівський район.

Зверніть увагу! Уряд проголосував за рішення відкрити певні пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю ще 17 червня. Проте офіційно оприлюднення документа відбулось лише 6 липня.