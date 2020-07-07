На кордоні з Росією та Білоруссю відновили роботу 11 пунктів пропуску: список
Державна прикордонна служба України відновила роботу кількох пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. КПП запрацювали з 7 липня.
У 2 КПП можна перетнути кордон, як пішки, так і транспортом
Зокрема, розпочали пропуск громадян через КПП "Дольськ", що на Волині, та "Вільча", що на Київщині. В обох пунктах пропуску можна перетнути кордон пішки, пасажирським або вантажним транспортом. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
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Які пункти пропуску запрацювали
На кордоні з Білоруссю піший перехід або транспортом у пунктах пропуску:
- "Дольськ"– Любешівський район, що на Волині: міжнародний пункт пропуску.
- "Вільча" – Поліський район, що на Київщині: міждержавний пункт пропуску, де оформляють лише громадян України та Білорусі.
На кордоні з Росією піший перехід відновили у пунктах пропуску:
- "Мілове" – Луганська область, Міловський район;
- "Гоптівка" – Харківська область, Дергачівський район;
- "Бачівськ" – Сумська область, Глухівський район;
- "Юнаківка" – Сумська область, Сумський район.
Кордон з Росією та Білоруссю пішки можна перетнути у пункті пропуску:
- "Сеньківка" – Чернігівська область, Городнянський район.
На кордоні з Білоруссю піший перехід відновили у пунктах пропуску:
- "Нові Яриловичі" – Чернігівська область, Ріпкинський район;
- "Виступовичі" – Житомирська область, Овруцький район;
- "Доманове" – Волинська область, Ратнівський район;
- "Славутич" – Чернігівська область, Чернігівський район.