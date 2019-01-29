Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой

В начале года в Киеве установили ряд контейнеров для сбора опасных отходов – батареек, термометров и энергосберегающих ламп. Рассказываем, где хранят и утилизируют собранный мусор, безопасно ли это для жителей города и что делать с другим ненужным оборудованием.

Куда сдавать в Киеве?

Перечень и координаты установленных в Киеве контейнеров для сбора опасных отходов опубликованы на соответствующем сайте. Они предназначены исключительно для сбора отработанных батареек, неповрежденных ртутных градусников и энергосберегающих ламп.

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Заместитель директора КП Киевкоммунсервис Вячеслав Савицкий в комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас в столице установлено 139 специальных контейнеров для сбора опасных отходов. На балансе города всего их 150, однако остальные 11 – так называемый "обменный фонд" на случай, если какой-то из контейнеров сломается и его нужно будет заменить. Каждый из них разделен на три отдельные отделы: для сбора батареек, ламп и термометров. Все они – разные по размеру. На 2019-2021 год планируется дополнительно приобрести еще 300 таких контейнеров.



В Киеве уже установлено 139 контейнеров для сбора опасных отходов

По словам Вячеслава Савицкого, отходы из контейнеров вывозят по графику почти каждый день. Однако зимой наблюдается меньшее накопление отходов, летом – значительно большее, особенно в центральных районах города. Так, за сутки может собираться до 300 кг только батареек, которые составляют 90% всех собранных отходов.

Обслуживание контейнеров, сбор и временное хранение отходов, в том числе и опасных, входит в тарифы на коммунальные услуги. То есть работает за счет жителей города.

Где хранятся опасные отходы?

С контейнеров КП Киевкоммунсервис все отходы временно вывозят на склад, который находится на балансе предприятия. Как утверждает Вячеслав Савицкий, помещение расположено "в безопасном участке Киева". Там – режим повышенной безопасности, территория охраняется.

"Все отходы взвешивают на въезде, записывают в журнал. Ни одной батарейки оттуда не может быть вывезено", – уточнил Савицкий.

Все собранные батарейки, которых сейчас более 50 тонн, переместят в специальные 500-литровые емкости для перевозки за границу на утилизацию.

Где утилизируют?

Если говорить о градусниках и лампах – на тендерной основе выбирают предприятия (в Украине), которым Киевкомунсервис передает такие отходы на утилизацию. В прошлом году было собрано около 10 тысяч энергосберегающих ламп.

Однако в Украине нет предприятий, которые бы занимались переработкой и утилизацией батареек. Поэтому, в случае с КП Киевкоммунсервис, они перевозятся на специально оборудованный склад временного хранения и ждут, пока их отправят за границу, в частности в Польшу, для переработки. Савицкий говорит, что представители польского завода уже приезжали в Украину, проводили переговоры о том, как осуществить перевозку максимально безопасно и что для этого нужно. Также они не против построить похожее предприятие и в Украине, однако пока это – только планы.

Вячеслав Савицкий добавляет, что в Украине до сих пор не осуществляли трансграничной перевозки опасных отходов и Киев стремится быть первым в этом. Так, к концу 2019 года, с учетом всех технических и юридических моментов, система должна заработать. Планировалось запустить ее еще в 2018 году, однако тогда не нашлось нужного финансирования.



В Украине батарейки не утилизируют

Савицкий объясняет, что ставить в Украине отдельные мощности только для переработки батареек – нерентабельно. Но если это предприятие будет охватывать рынок потребления не только батареек, но и дополнительно электронных и электрических устройств, и будет работать на несколько крупных городов, чтобы было достаточно сырья, то это может быть реализовано. Перевозка отходов за пределы Украины – это не только дороже, но и тяжелело оформлять юридически.

В организации "Батарейки, сдавайтесь" объясняют, что профессиональная переработка батареек в Украине сейчас невозможна по двум основным причинам:

– в Украине сегодня собирают в 30 раз меньше батареек, чем минимально перерабатывает завод в Европе, чтобы производство окупилось;

– у нас нет закона, который обязывает производителей батареек финансировать их переработку, такие заводы в мире работают только на дотациях от производителей.

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Единственный серьезный способ перерабатывать батарейки из Украины ближайшие несколько лет – это отправка в Европу, в частности на заводы Redux в Германию и Recupyl в Польшу. Сейчас, как указывают в организации "Батарейки, сдавайтесь", мы находимся на стадии финального подписания договоров, в целом процедура оформления продлится 9 месяцев. Первые две фуры (40 тонн) батареек отправят на переработку (по 1 фуре на каждый завод) ориентировочно в конце 2019 года. На складах организации же накоплено свыше 60 тонн батареек, их переработка обойдется более чем в три миллиона гривен. Поэтому пока батарейки принимают только у тех компаний, которые покрывают стоимость их переработки в Европе.

В Украине пока две сети официально подтвердили, что профинансируют переработку собранных ими батареек – Watsons и Эпицентр.

Как контролируют сбор отходов?

Если сырье не отсортировано должным образом, процедура обработки становится дороже и, соответственно, уменьшается рентабельность и окупаемость проекта. Сейчас же часто нужно проводить повторную сортировку, поскольку в контейнерах для опасных отходов оказываются предметы, которые таковыми не являются. Или же люди (намеренно или по невнимательности) путают урны и, скажем, выбрасывают батарейки в отверстие для ламп. По словам Вячеслава Савицкого, контролировать это трудно – надо ждать, пока изменится отношение украинцев к этому.

"У нас очень много позорных случаев сейчас, когда не только разрушают эти контейнеры, а, например, где батарейки – выбрасывают остатки еды, где лампочки – выбрасывают батарейки, где термометры – выбрасывают тоже все, что пролезет. Есть даже случаи, когда подъезжает машина и, по словам охранника, срывают контейнеры и забирают с собой. На 90% все зависит от сознания наших сограждан. Проконтролировать, куда сосед вынес термометр, или кто чебурек или окурок бросил в контейнер – нереально. А ставить камеры – дорого. Учитывая то, что у нас контейнеры разрушают, то дорогостоящее оборудование тоже будет в опасности. Мы еще к этому должны прийти, нужно время. Это – сознание украинцев", – отметил он.



Один из разбитых контейнеров КП Киевкоммунсервис

Куда сдавать другие опасные отходы?

К опасным отходам также относятся: бытовая техника и электроника, машинное масло, лекарства, жидкая химия. Их следует собирать в отдельные контейнеры с крышками и сдавать на утилизацию, которая сегодня является платной. В общий мусор выбрасывать ни в коем случае нельзя. В крупных городах Украины работают компании, предоставляющие услуги по утилизации опасных отходов, однако важно проверять необходимые разрешения и документы, чтобы не наткнуться на мошенников. В частности, у компаний должна быть действующая лицензия на обращение с опасными отходами определенного класса. Перечень лицензированных компаний есть на сайте Министерства экологии.

Программа по обращению с опасными отходами одной из первых заработала во Львове – пока здесь существует около 200 пунктов сбора соответствующего мусора.

В Киеве утилизацией электрического и электронного оборудования занимается, в частности, Центр управления отходами. Каждое устройство разбирают на компоненты и сортируют по видам материалов, в среднем 80% из которых идет на вторичную переработку на специализированные предприятия.

Смотрите видео, как происходит утилизация электроники:

Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: спецификации, объема и места расположения объектов утилизации. Для юридических лиц утилизация опасных отходов платная и обязательна. С населением предприятие сейчас работает на льготных условиях – технику принимают бесплатно, лампы – по сниженной цене.

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По словам ведущего специалиста по управлению отходами ЦУВ Марианны Терентьевой, количество лиц и компаний, которые стремятся к цивилизованной утилизации опасных отходов, с каждым годом растет. Также увеличивается и общая масса сданных на переработку электронных устройств, батареек и другого бытового мусора, который нуждается в переработке.

Так что сейчас в Украине задержка прежде всего по доступной и удобной инфраструктуре для населения.



Карта загрязнения планеты электронными отходами / WEF19

Почему опасные отходы необходимо утилизировать?

Ежегодно с мусором в землю попадает около 260 тонн соединений марганца, полтонны ртути и четверть тонны кадмия. Одна батарейка, как показывает исследование ученых Национального университета "Львовская Политехника", способна загрязнить 16 квадратных метров земли – на ней ничего больше не растет. В Украине 99% всех батареек (около 160 млн штук в год) все еще бесконтрольно выбрасываются в землю.

По данным отчета, который представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в 2016 году объем электронных отходов во всем мире составил 44,7 миллиона тонн, что равно весу 4,5 тысяч Эйфелевых башен. В 2018 году он достиг уже 48,5 миллиона тонн. По прогнозам, в 2050 году эта цифра может достичь 120 миллионов тонн.

Хотя на электронный мусор приходится лишь 2% всех твердых отходов в мире, он составляет 70% токсичных отходов. Сегодня лишь около 20% таких отходов надлежащим образом перерабатывается. Большая же их часть оказывается на свалках, сжигается или нелегально продается и перерабатывается. Стоимость электронных отходов, которые человечество выбрасывает ежегодно, оценивается в 62,5 миллиарда долларов.



Объем электронных отходов в 2016 году / WEF19