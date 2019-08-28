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      Пункты пропуска на Донбассе перейдут на осенний режим: перечень

      33 Читати новину українською
      КПВВ "Майорское"
      КПВВ "Майорское" / 24 канал

      Контрольные пункты въезда-выезда, которые расположены на линии соприкосновения на Донбассе, с 1 сентября переходят на осенний график.

      В это время пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30 часов, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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      В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

      1. "Стаханов – Золотое – Горное - Лисичанск" – КПВВ "Золотое";
      2. "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";
      3. "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";
      4. "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";
      5. "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" в селе Пищевик;
      6. "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

      Как прошли последние сутки на Донбассе?Оккупационные войска России продолжают срывать перемирие и обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. 27 августа боевики десять раз открывали огонь по украинским военным, из-за чего один защитник получил ранения. Подконтрольные России наемники били по украинским бойцам из запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета 82-миллиметрового калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      війна на донбасі перемир'яОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
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