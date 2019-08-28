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      Пункти пропуску на Донбасі перейдуть на осінній режим: перелік

      37 Читать новость на русском
      КПВВ "Майорське"
      КПВВ "Майорське" / 24 канал

      Контрольні пункти в'їзду-виїзду, які розташовані на лінії зіткнення на Донбасі, з 1 вересня переходять на осінній графік.

      В цей час пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30 години, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

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      Зокрема, за осіннім режимом функціонуватимуть такі дорожні коридори:

      1. "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ" – КПВВ "Золоте";
      2. "Горлівка – Бахмут" – КПВВ "Майорське";
      3. "Донецьк – Курахове" – КПВВ "Мар’їнка";
      4. "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)" – КПВВ "Новотроїцьке";
      5. "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь" – КПВВ "Гнутове" у селі Піщевик;
      6. "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар" – КПВВ "Станиця Луганська".

      Як минула остання доба на Донбасі?Окупаційні війська Росії продовжують зривати перемир'я та обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. 27 серпня бойовики десять разів відкривали вогонь по українських військових, через що один захисник отримав поранення. Підконтрольні Росії найманці гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету 82-міліметрового калібру, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      війна на донбасі перемир'я
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі
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