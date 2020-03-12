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      Пункты пропуска с наибольшим потоком товаров не будут закрывать,– Нефедов

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      Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что некоторые пункты пропуска не закроют, несмотря на карантинные мероприятия в стране. Причина в том, что они являются критически важными для экономики Украины.

      Сейчас идет обсуждение, какие именно пункты пропуска временно приостановят свою работу на период карантина, а какие – нет. Об этом написал Нефедов в фейсбуке.

      Обратите внимание В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

      При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины. Пункты пропуска, через которые проходят наибольшие потоки товаров, будут работать и в дальнейшем,
      – отметил Нефедов.

      Сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Нефедов добавил, что закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций.

      Сообщается, что сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

      Премьер-министр Денис Шмигаль после объявления карантина в Украине 11 марта заявил, что правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.

      Перечень контрольно-пропускных пунктов на границе, которые закрывает Украина – читайте по ссылке

      Коронавирус в Украине: главное

      • В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.
      • Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчину из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.
      • Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавирус. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране
       

       

      Украина закрывает 70% контрольно-пропускных пунктов на границе: перечень
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Імпорт Транспорт Коронавирус в Украине Максим Нефедов Новости Украины
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