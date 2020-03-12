Пункты пропуска с наибольшим потоком товаров не будут закрывать,– Нефедов

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что некоторые пункты пропуска не закроют, несмотря на карантинные мероприятия в стране. Причина в том, что они являются критически важными для экономики Украины.

Сейчас идет обсуждение, какие именно пункты пропуска временно приостановят свою работу на период карантина, а какие – нет. Об этом написал Нефедов в фейсбуке.

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При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины. Пункты пропуска, через которые проходят наибольшие потоки товаров, будут работать и в дальнейшем,

– отметил Нефедов.

Сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Нефедов добавил, что закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций.

Сообщается, что сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Премьер-министр Денис Шмигаль после объявления карантина в Украине 11 марта заявил, что правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.

Перечень контрольно-пропускных пунктов на границе, которые закрывает Украина – читайте по ссылке

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