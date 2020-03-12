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      Пункти пропуску з найбільшим потоком товарів не закриватимуть, – Нефьодов

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      Україна закриває більшість контрольно-пропускних пунктів на кордоні / Інтерфакс-Україна

      Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що деякі пункти пропуску не закриють, попри карантинні заходи у країні. Причина у тому, що вони є критично важливим для економіки України.

      Наразі триває обговорення, які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину, а які – ні. Про це написав Нефьодов у фейсбуці.

      Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

      При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України. Пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть й надалі,
      – зазначив Нефьодов.

      Зараз Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Нефьодов додав, що закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. 

      Повідомляється, що наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні 11 березня заявив, що уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 будуть працювати.

      Перелік контрольно-пропускних пунктів на кордоні, які закриває Україна – читайте за посиланням

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      Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Імпорт Транспорт Коронавірус в Україні Максим Нефьодов Новини України
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