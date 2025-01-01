Жители городов по всей стране делятся невероятными кадрами заката – первого в новом 2025 году. Лучшие фото отобрал 24 Канал.

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Как выглядело небо вечером 1 января в Украине

Что же, 1 января украинцы встретили свой первый закат в новом 2025 году. Конец световых суток встретил невероятными цветными красками. Небо приобрело фиолетово-оранжевый, а местами розоватый оттенок.

Как выглядел закат в Украине 1 января / фото предоставлено 24 Каналу

Пурпурный закат фиксировали во Львове, Киеве, Чернигове, Черкассах, Запорожье и других украинских городах.

Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновой свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета,

– отмечают в Укргидрометцентре.

Синоптики отмечают, что такое явление часто можно увидеть во влажную и ясную погоду.

Сказочный закат в Украине: смотрите фото 24 Канала

Заметим, 2 января 2025 года в Украине будет без осадков, только в западных областях днем местами ожидается небольшой дождь. В то же время в южной части ночью и утром местами может наблюдаться туман.