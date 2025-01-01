Мешканці міст по всій країні ділять неймовірними кадрами заходу сонця – першого у новому 2025 році. Найкращі фото відібрав 24 Канал.

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Як виглядало небо ввечері 1 січня в Україні

Що ж, 1 січня українці зустріли свій перший захід сонця у новому 2025 році. Кінець світлової доби зустрів неймовірними кольоровими барвами. Небо набуло фіолетово-помаранчевого, а місцями рожевуватого відтінку.

Як виглядав захід сонця в Україні 1 січня / фото надане 24 Каналу

Пурпурний захід сонця фіксували у Львові, Києві, Чернігові, Черкасах, Запоріжжі та інших українських містах.

Це відбувається через те, що сонячні промені проходять через товстий шар атмосфери, коли сонце знаходиться низько над горизонтом. Частинки пилу або вологи в повітрі розсіюють короткохвильове світло, і до нас доходять довгохвильові переважно червоні та фіолетові кольори,

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Синоптики зауважують, що таке явище часто можна побачити у вологу і ясну погоду.

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Зауважимо, 2 січня 2025 року в Україні буде без опадів, лише у західних областях вдень місцями очікується невеликий дощ. Водночас у південній частині вночі та вранці подекуди може спостерігатися туман.