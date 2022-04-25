Бригада Дашкевича защищает Украину в Донецком направлении. Об их новых успехах сообщили 25 апреля.

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"Батарея 2С5 "Гиацинт-С" в количестве 6 САУ, 2 установки РСЗО БМ-21 "Град", Колонна танков… Потери, которые нанес рашистам артдивизион бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича", – пишет Минобороны.

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